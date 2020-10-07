В пяти городах Тюменской области пройдёт тестирование на ВИЧ

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В пяти городах Тюменской области с 9 по 13 октября в рамках акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020» пройдёт тестирование на ВИЧ-инфекцию.
В пяти городах Тюменской области пройдёт тестирование на ВИЧ
  • © Павел Лисицын
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на информацию пресс-службы ГБУЗ Тюменской области «Центр профилактики и борьбы со СПИД».

Мобильные пункты будут работать в Тобольске, Ишиме, Ялуторовске, Заводоуковске и Тюмени.

Тестирование проводится бесплатно и анонимно и занимает всего 15 минут.

Также будут организованы семинары и прочие образовательные мероприятия.

Ранее руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский в беседе с НСН прокомментировал сообщения о втором в мире пациенте, полностью излечившемся от ВИЧ.

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