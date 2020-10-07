В пяти городах Тюменской области пройдёт тестирование на ВИЧ
- © Павел Лисицын
- РИА Новости
Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на информацию пресс-службы ГБУЗ Тюменской области «Центр профилактики и борьбы со СПИД».
Мобильные пункты будут работать в Тобольске, Ишиме, Ялуторовске, Заводоуковске и Тюмени.
Тестирование проводится бесплатно и анонимно и занимает всего 15 минут.
Также будут организованы семинары и прочие образовательные мероприятия.
Ранее руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский в беседе с НСН прокомментировал сообщения о втором в мире пациенте, полностью излечившемся от ВИЧ.