В Москве подвели итоги программы «Московский акселератор»
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Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.
Стартапы, разрабатывающие решения в области медицины, фармацевтики и биотехнологий, получили поддержку крупных компаний.
Реализовано 20 пилотных проектов, привлечено более 50 млн рублей инвестиций.
Программа призвана помочь наукоёмким и технологичным проектам в выходе на рынок и формировании клиентской базы.
Программу «Московский акселератор» реализуют Агентство инноваций Москвы и Московский инновационный кластер при поддержке Департамента предпринимательства.
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