В Москве подвели итоги программы «Московский акселератор»

Заммэра Москвы Наталья Сергунина подвела итоги трека BioMedTech программы «Московский акселератор».

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Стартапы, разрабатывающие решения в области медицины, фармацевтики и биотехнологий, получили поддержку крупных компаний.

Реализовано 20 пилотных проектов, привлечено более 50 млн рублей инвестиций.

Программа призвана помочь наукоёмким и технологичным проектам в выходе на рынок и формировании клиентской базы.

Программу «Московский акселератор» реализуют Агентство инноваций Москвы и Московский инновационный кластер при поддержке Департамента предпринимательства.

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