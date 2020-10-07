В Москве подвели итоги программы «Московский акселератор»

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Заммэра Москвы Наталья Сергунина подвела итоги трека BioMedTech программы «Московский акселератор».
В Москве подвели итоги программы «Московский акселератор»
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Стартапы, разрабатывающие решения в области медицины, фармацевтики и биотехнологий, получили поддержку крупных компаний.

Реализовано 20 пилотных проектов, привлечено более 50 млн рублей инвестиций.

Программа призвана помочь наукоёмким и технологичным проектам в выходе на рынок и формировании клиентской базы.

Программу «Московский акселератор» реализуют Агентство инноваций Москвы и Московский инновационный кластер при поддержке Департамента предпринимательства.

Первый проректор Сколтеха профессор Кит Стивенсон в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал достижения российских учёных в XXI веке.

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