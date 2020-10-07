В Московской области появятся два центра молодёжного инновационного творчества

При поддержке Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области в регионе будут открыты два новых центра молодёжного инновационного творчества (ЦМИТ).

Об этом сообщает телеканал «360».

Субсидии ведомства на частичную компенсацию затрат при их создании получат две подмосковные компании.

По словам министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, речь идёт о Центре дополнительного образования детей и взрослых «Умный город», который откроется в Пушкинском городском округе. Второй центр — «Инжинириум МГТУ имени Баумана» — заработает в Одинцове.

Зиновьева уточнила, что с учётом двух новых центров в Подмосковье будет создано 20 площадок.

«Общий объём финансирования центров в этом году составил 28 млн рублей. На следующий год мы планируем сохранить эту важную для развития наших детей программу в полном объёме», — отметила она.

Ранее сообщалось, что в Ижевске на базе спортивной школы по шахматам имени С.Ф. Ощепкова открылся ресурсный центр развития шахматного спорта.