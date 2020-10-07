В Московской области появятся два центра молодёжного инновационного творчества

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При поддержке Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области в регионе будут открыты два новых центра молодёжного инновационного творчества (ЦМИТ).
В Московской области появятся два центра молодёжного инновационного творчества
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Об этом сообщает телеканал «360».

Субсидии ведомства на частичную компенсацию затрат при их создании получат две подмосковные компании.

По словам министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, речь идёт о Центре дополнительного образования детей и взрослых «Умный город», который откроется в Пушкинском городском округе. Второй центр — «Инжинириум МГТУ имени Баумана» — заработает в Одинцове.

Зиновьева уточнила, что с учётом двух новых центров в Подмосковье будет создано 20 площадок.

«Общий объём финансирования центров в этом году составил 28 млн рублей. На следующий год мы планируем сохранить эту важную для развития наших детей программу в полном объёме», — отметила она.

Ранее сообщалось, что в Ижевске на базе спортивной школы по шахматам имени С.Ф. Ощепкова открылся ресурсный центр развития шахматного спорта.

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