В Томской области прокомментировали отмену плановых госпитализаций

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Плановые госпитализации и приём пациентов частично отменили в Томской области в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией. Приостановлены плановые медицинские осмотры и диспансеризация.
В Томской области прокомментировали отмену плановых госпитализаций
  • РИА Новости

Об этом пишет сайт vtomske.ru.

Пока ограничения продлятся месяц и будут сняты в случае улучшения эпидобстановки.

«В связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией мы вынуждены вновь вернуться к ограничительным мерам. Просим томичей и жителей Томской области с пониманием отнестись к ситуации и по возможности сократить посещения медицинских организаций, а при появлении признаков респираторного заболевания — вызывать врача на дом», — пояснил начальник Департамента здравоохранения Томской области Сергей Дмитриев.

При этом отмена плановой госпитализации не касается случаев, когда отсрочка может повлечь ухудшение состояния, обострение хронических болезней, угрозу жизни и здоровью пациентов.

«Не будут приостановлены приёмы пациентов, имеющих медицинские показания для проведения исследований на выявление онкозаболеваний на ранней стадии. Экстренная госпитализация будет проводиться, как и прежде, незамедлительно и в полном объёме», — отметили в администрации.

Ранее вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о возможных вариантах развития ситуации с COVID-19.

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