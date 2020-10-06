Преподаватель математики стал победителем конкурса «Учитель года Подмосковья — 2020»

Победителем конкурса «Учитель года Подмосковья — 2020» стал преподаватель математики с тремя высшими образованиями Александр Ядрин.

Об этом сообщает телеканал «360».

Лучший учитель Подмосковья — 2020 Александр Ядрин преподаёт математику в гимназии Примакова.

«Рассматриваю дисциплину математику через призму искусств. Мы можем заниматься, допустим, бегом на спортивной дорожке фитнес-клуба — и это та самая математика, которую преподают в школах, но ведь можно бегать на улице. И это будет полезней», — прокомментировал свою методику преподавания Александр Ядрин.

Каждый финалист конкурса «Учитель года Подмосковья» получил 100 тыс. рублей. Победитель получает 500 тыс. рублей и возможность участвовать в конкурсе «Учитель года России». Ядрин представит Московскую область на всероссийском конкурсе в 2021 году, где будет около 100 учителей со всей страны.

Как сообщал ранее сайт Newinform, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов оценил работу учителей в период пандемии.