ФСБ задержала военнослужащего за шпионаж в пользу Эстонии

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Российский военнослужащий и его брат задержаны за передачу относящихся к гостайне данных спецслужбам Эстонии. Об этом заявили в Центре общественных связей ФСБ России.
ФСБ задержала военнослужащего за шпионаж в пользу Эстонии
  • РИА Новости

«Федеральной службой безопасности в Смоленске и Пскове задержаны военнослужащий Вооружённых сил России и его брат, постоянно проживающий на территории Эстонии, собиравшие и передававшие эстонским спецслужбам составляющие государственную тайну сведения», — приводит ТАСС сообщение.

Отмечается, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК России («Государственная измена»).

В апреле ФСБ пресекла в Крыму деятельность агентурной группы, планировавшей проведение диверсионно-террористических актов и сбора данных в пользу украинской разведки. 

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