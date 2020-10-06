ФСБ задержала военнослужащего за шпионаж в пользу Эстонии
- РИА Новости
«Федеральной службой безопасности в Смоленске и Пскове задержаны военнослужащий Вооружённых сил России и его брат, постоянно проживающий на территории Эстонии, собиравшие и передававшие эстонским спецслужбам составляющие государственную тайну сведения», — приводит ТАСС сообщение.
Отмечается, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК России («Государственная измена»).
В апреле ФСБ пресекла в Крыму деятельность агентурной группы, планировавшей проведение диверсионно-террористических актов и сбора данных в пользу украинской разведки.