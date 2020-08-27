В Барнауле задержан сотрудничавший с украинской разведкой военный РВСН

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В Барнауле задержан военнослужащий Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) России, передававший секретные сведения Министерству обороны Украины.
В Барнауле задержан сотрудничавший с украинской разведкой военный РВСН
  • © РИА Новости / ФСБ РФ

Об этом сообщили в ФСБ России.

«В городе Барнауле задержан военнослужащий Ракетных войск стратегического назначения, собиравший и передававший в Главное управление разведки Министерства обороны Украины составляющие государственную тайну сведения», — отметили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК России «Государственная измена».

Подозреваемый заключён под стражу.

В конце июля в ФСБ России заявили, что в Севастополе был задержан военнослужащий Черноморского флота за государственную измену в пользу Украины.

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