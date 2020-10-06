Число выздоровевших после коронавируса в Москве превысило 255 тысяч
- РИА Новости
«Ещё 1156 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 255 100», — приводит её слова столичный оперштаб по борьбе с вирусом в Telegram.
Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал рост числа случаев коронавируса в Москве.
Главный научный сотрудник Института имени Гамалеи Феликс Ершов в эфире НСН заявил, что уже существующие препараты, проходящие стадию клинических испытаний, должны стать главным козырем в борьбе с COVID-19.