Число выздоровевших после коронавируса в Москве превысило 255 тысяч

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В Москве за сутки после выздоровления от коронавируса выписали 1156 человек, общее число выздоровевших превысило 255 тыс. Об этом сообщила вице-мэр города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Число выздоровевших после коронавируса в Москве превысило 255 тысяч
  • РИА Новости

«Ещё 1156 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 255 100», — приводит её слова столичный оперштаб по борьбе с вирусом в Telegram.

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал рост числа случаев коронавируса в Москве.

Главный научный сотрудник Института имени Гамалеи Феликс Ершов в эфире НСН заявил, что уже существующие препараты, проходящие стадию клинических испытаний, должны стать главным козырем в борьбе с COVID-19.

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