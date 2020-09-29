Суточный прирост заболеваемости COVID-19 в России вырос в 1,7 раза

Суточный прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России вырос в 1,7 раза. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова во время совещания правительства с российским лидером Владимиром Путиным.

«Суточный показатель заболеваемости у нас возрос в 1,7 раза — с 3,1 до 5,5 раза на 100 тыс. населения. При этом основной прирост наблюдается по городу Москве», — сказала она.

Она рассказала, что темп прироста заболеваемости в целом по стране удерживается на уровне 0,5—0,7%.

«При этом несколько увеличилось — с восьми до 11 — количество регионов страны, где показатель среднесуточного прироста составляет больше 1%», — добавила Голикова.

По её словам, «коэффициент репродукции» (показатель распространения COVID-19) составляет по России 1,1.

«Это значит, что он повысился по сравнению с трёхнедельным периодом времени назад. И сегодня только 41 регион имеет этот показатель ниже единицы», — рассказала она.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что ситуация с коронавирусом в городе с каждым днём становится всё сложнее.

28 сентября Путин заявил, что борьба с COVID-19 ещё не закончена.