Путин прокомментировал заболеваемость коронавирусом в Москве

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин прокомментировал рост заболеваемости коронавирусом в Москве.
Путин прокомментировал заболеваемость коронавирусом в Москве
  • © Фото представлено пресс-службой департамента здравоохранения Москвы
  • АГН «Москва»

«То, что в Москве мы наблюдаем большее число заболевших, — это тоже не новая ситуация, так было и весной. Но это значит, что в регионах, понимая это, должны быть готовы к любому варианту и к любому развитию ситуации», — сказал Путин во вторник на совещании с членами правительства.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что суточный прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России вырос в 1,7 раза.

Мэр столицы Сергей Собянин во время осмотра кардиологического корпуса ГКБ им. Давыдовского после ремонта отметил, что ситуация с коронавирусом в Москве с каждым днём становится всё сложнее.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить