Путин прокомментировал заболеваемость коронавирусом в Москве

Президент России Владимир Путин прокомментировал рост заболеваемости коронавирусом в Москве.

«То, что в Москве мы наблюдаем большее число заболевших, — это тоже не новая ситуация, так было и весной. Но это значит, что в регионах, понимая это, должны быть готовы к любому варианту и к любому развитию ситуации», — сказал Путин во вторник на совещании с членами правительства.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что суточный прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России вырос в 1,7 раза.

Мэр столицы Сергей Собянин во время осмотра кардиологического корпуса ГКБ им. Давыдовского после ремонта отметил, что ситуация с коронавирусом в Москве с каждым днём становится всё сложнее.