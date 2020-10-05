Учебный корабль Балтийского флота зашёл в порт Салоники
- РИА Новости
«Учебный корабль «Смольный» Балтийского флота ВМФ России в порту Салоники в Греции», — цитирует сообщение РИА Новости.
Отмечается, что на борту корабля находится генеральный консул России в Салониках Владимир Майстренко.
1 сентября этот корабль также заходил в порт Пирей.
Корабль «Смольный» в учебных целях принимает на борт около 30 преподавателей и 300 курсантов.
В феврале российский парусник «Крузенштерн» зашёл в порт аргентинского города Ушуайя, самого южного города Земли.