Учебный корабль Балтийского флота зашёл в порт Салоники

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Учебный корабль Балтийского флота «Смольный» зашёл в порт Салоники в Греции. Об этом заявило посольство России в Афинах. 
Учебный корабль Балтийского флота зашёл в порт Салоники
  • РИА Новости

«Учебный корабль «Смольный» Балтийского флота ВМФ России в порту Салоники в Греции», — цитирует сообщение РИА Новости.

Отмечается, что на борту корабля находится генеральный консул России в Салониках Владимир Майстренко.

1 сентября этот корабль также заходил в порт Пирей. 

Корабль «Смольный» в учебных целях принимает на борт около 30 преподавателей и 300 курсантов.

В феврале российский парусник «Крузенштерн» зашёл в порт аргентинского города Ушуайя, самого южного города Земли.

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