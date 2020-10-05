Умерла режиссёр Майя Маркова

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Скончалась режиссёр телевизионных фильмов и спектаклей Майя Маркова, ей было 94 года. Об этом говорится в сообщении на сайте Союза кинематографистов России.
Умерла режиссёр Майя Маркова
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«На 95-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, режиссёра телевизионных фильмов Марковой Майи Алексеевны», — заявили в союзе. 

Маркова в 1949 году окончила актёрский факультет ВГИКа, работала на Центральном телевидении с 1950 года. С 1955 года была режиссёром главной редакции литературных программ.

Маркова является автором телефильмов «Голубая чашка» (1964), «Вечно живые» (1976), «Средство Макропулоса» (1978), «Спешите делать добро» (1982) и других.

В конце сентября скончалась Марина Лузгина, работавшая вторым режиссёром на киностудии «Мосфильм».

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