Умерла режиссёр Марина Лузгина

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Марина Лузгина, работавшая вторым режиссёром на киностудии «Мосфильм», скончалась в возрасте 75 лет, сообщает Союз кинематографистов России.
Умерла режиссёр Марина Лузгина
  • Pixabay

«На 76-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, второго режиссёра Лузгиной Марины Георгиевны», — говорится в некрологе.

Лузгина работала с режиссёрами Владимиром Фокиным, Александром Стефановичем, Тиграном Кеосаяном и другими.

Последней её работой стал сценарий документального фильма «Я убегаю на фронт» (2020) в соавторстве с отцом Георгием Натансоном.

19 сентября в возрасте 71 года скончался ведущий телепередачи «Русское лото» Михаил Борисов.

Юрист и писатель Янис Юкша в беседе с ФАН поделился воспоминаниями о Борисове.

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