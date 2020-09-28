Умерла режиссёр Марина Лузгина

Марина Лузгина, работавшая вторым режиссёром на киностудии «Мосфильм», скончалась в возрасте 75 лет, сообщает Союз кинематографистов России.

«На 76-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, второго режиссёра Лузгиной Марины Георгиевны», — говорится в некрологе.

Лузгина работала с режиссёрами Владимиром Фокиным, Александром Стефановичем, Тиграном Кеосаяном и другими.

Последней её работой стал сценарий документального фильма «Я убегаю на фронт» (2020) в соавторстве с отцом Георгием Натансоном.

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