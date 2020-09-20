Умер ведущий «Русского лото»

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В возрасте 71 года скончался ведущий телепередачи «Русское лото» Михаил Борисов.
Умер ведущий «Русского лото»
  • © Кадр: видео YouTube

«Вчера нас постигла тяжёлая утрата — ушёл из жизни Михаил Борисович Борисов. В это невозможно поверить... Всегда энергичный, полный жизни, немного ироничный — Михаил Борисович казался воплощением стабильности и спокойной уверенности в завтрашнем дне», — говорится в сообщении Театрального института имени Бориса Щукина.

Накануне РИА Новости со ссылкой на представителя «Столото» сообщало, что Борисову стало плохо во время съёмок программы «У нас выигрывают». Приехавшие врачи скорой помощи забрали ведущего в больницу.

Михаил Борисов — советский и российский актёр, режиссёр и телеведущий. В 1982 году окончил ВТУ имени Б.В. Щукина. В 1990—1991 годах был главным режиссёром московского драматического театра «Глобус». В 2000 году получил звание «заслуженный деятель искусств Российской Федерации».

С 1994 года являлся ведущим и художественным руководителем еженедельной телепрограммы «Русское лото».

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