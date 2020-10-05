Три педагога получили звание «Почётный учитель Ленинградской области»
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Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональную администрацию.
Отмечены Нина Ефименко из 14-й школы Выборга, Елена Калмыкова из Сельцовской школы и Людмила Карху из Гостилицкой школы.
«Нина Ефименко преподаёт русский язык и литературу уже 46 лет. Благодаря ей многие ученики сдают ЕГЭ на высшие баллы», — заявили в администрации.
Калмыкова преподаёт 29 лет. Она работает учителем биологии, её ученики регулярно завоёвывают награды на конференциях и олимпиадах.
Стаж Карху — 26 лет. Она преподаёт информатику.
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