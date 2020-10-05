В Подмосковье задержали подозреваемых в совершении подставных ДТП

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В Московской области задержали трёх подозреваемых в совершении подставных ДТП.
В Подмосковье задержали подозреваемых в совершении подставных ДТП
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

По информации следствия, один из злоумышленников бросал в автомобиль потенциальной жертвы предмет для имитации удара. После остановки водителя отвлекали, чтобы нанести царапины на кузов. Затем мошенники соединяли жертву по телефону с ненастоящими инспектором ГИБДД и страховым агентом.

После получения денег от потерпевшего злоумышленники уезжали. Их подозревают в трёх преступлениях. Устанавливаются другие возможные происшествия.

Заведено дело о мошенничестве.

Ранее в Ростовской области вынесли приговор обвиняемым в мошенничестве в сфере страхования.

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