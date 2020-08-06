В Ростовской области вынесли приговор обвиняемым в мошенничестве в сфере страхования

В Ростовской области вынесен приговор обвиняемым в мошенничестве в сфере страхования.

Об этом сообщает Rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное УМВД России.

Злоумышленники в 2016—2017 годах имитировали ДТП, после чего обращались в страховые компании для получения выплат.

«Всего было совершено 23 преступления на сумму 5 млн рублей. По факту произошедшего завели уголовное дело», — рассказали в ведомстве.

Четыре человека приговорены к срокам от двух до четырёх лет колонии. Ещё одна обвиняемая осуждена на полтора года заключения условно.

Организатор получил тюремный срок шесть лет. Также его оштрафовали на 500 тыс. рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области завели дело о финансовой пирамиде.