В Свердловской области завели дело о финансовой пирамиде

Короткая ссылка
В Свердловской области возбуждено уголовное дело о мошеннической деятельности крупной финансовой сети.
В Свердловской области завели дело о финансовой пирамиде
  • РИА Новости

Как сообщает URA.RU со ссылкой на ГУ МВД по Свердловской области, полиция разыскивает жертв сетевой финансовой пирамиды. На сегодняшний день выявлены несколько тысяч пострадавших, от которых мошенники получили взносы на сумму несколько миллионов рублей.

«Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Для объективного и всестороннего расследования уголовного дела всех, кто мог пострадать от таких противоправных действий потребительских кооперативов, просят обратиться в Главное следственное управление ГУ МВД по Свердловской области», — заявил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

В ведомстве также отметили, что сеть работала с декабря 2016 по апрель 2019 года.

Ранее «Невские новости» со ссылкой на управление МВД России по Вологодской области сообщали, что в Великом Устюге задержали подозреваемого в организации финансовой пирамиды.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить