В Свердловской области завели дело о финансовой пирамиде

В Свердловской области возбуждено уголовное дело о мошеннической деятельности крупной финансовой сети.

Как сообщает URA.RU со ссылкой на ГУ МВД по Свердловской области, полиция разыскивает жертв сетевой финансовой пирамиды. На сегодняшний день выявлены несколько тысяч пострадавших, от которых мошенники получили взносы на сумму несколько миллионов рублей.

«Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Для объективного и всестороннего расследования уголовного дела всех, кто мог пострадать от таких противоправных действий потребительских кооперативов, просят обратиться в Главное следственное управление ГУ МВД по Свердловской области», — заявил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

В ведомстве также отметили, что сеть работала с декабря 2016 по апрель 2019 года.

Ранее «Невские новости» со ссылкой на управление МВД России по Вологодской области сообщали, что в Великом Устюге задержали подозреваемого в организации финансовой пирамиды.