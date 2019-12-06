В Вологодской области задержали подозреваемого в организации финансовой пирамиды

В Великом Устюге задержали мужчину, подозреваемого в организации финансовой пирамиды, сообщают «Невские новости» со ссылкой на управление МВД России по Вологодской области.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере.

Установлено, что агентство недвижимости было создано в 2016 году. Оно занималось не только покупкой, продажей и арендой жилья, но и выдачей займов и получением вкладов под проценты. Летом 2018-го выдача вкладов прекратилась. Обманутые клиенты обратились в правоохранительные органы.

Как оказалось, многие договоры заключались в форме безвозвратного займа.

Подозреваемый заключён под стражу.

Ранее TagilCity.ru сообщал, что в Екатеринбурге вынесли приговор по делу об организации финансовой пирамиды.