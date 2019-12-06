В Вологодской области задержали подозреваемого в организации финансовой пирамиды
- РИА Новости
Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере.
Установлено, что агентство недвижимости было создано в 2016 году. Оно занималось не только покупкой, продажей и арендой жилья, но и выдачей займов и получением вкладов под проценты. Летом 2018-го выдача вкладов прекратилась. Обманутые клиенты обратились в правоохранительные органы.
Как оказалось, многие договоры заключались в форме безвозвратного займа.
Подозреваемый заключён под стражу.
Ранее TagilCity.ru сообщал, что в Екатеринбурге вынесли приговор по делу об организации финансовой пирамиды.