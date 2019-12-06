В Вологодской области задержали подозреваемого в организации финансовой пирамиды

Короткая ссылка
В Великом Устюге задержали мужчину, подозреваемого в организации финансовой пирамиды, сообщают «Невские новости» со ссылкой на управление МВД России по Вологодской области.
В Вологодской области задержали подозреваемого в организации финансовой пирамиды
  • РИА Новости

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере.

Установлено, что агентство недвижимости было создано в 2016 году. Оно занималось не только покупкой, продажей и арендой жилья, но и выдачей займов и получением вкладов под проценты. Летом 2018-го выдача вкладов прекратилась. Обманутые клиенты обратились в правоохранительные органы.

Как оказалось, многие договоры заключались в форме безвозвратного займа.

Подозреваемый заключён под стражу.

Ранее TagilCity.ru сообщал, что в Екатеринбурге вынесли приговор по делу об организации финансовой пирамиды.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить