В Екатеринбурге вынесли приговор по делу об организации финансовой пирамиды

Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по делу об организации финансовой пирамиды, сообщает TagilCity.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Свердловской области.

Двое подсудимых получили четыре и три года колонии.

По имеющимся данным, мужчины похитили 63,5 млн рублей у 160 человек. Они предлагали потерпевшим вложить средства в свои предприятия и оформляли договоры займа, по которым предусматривалась выплата до 42% годовых. Организации якобы брали на себя обслуживание кредитов, которые имелись у граждан.

Если у пострадавших не было денег, то им предлагали оформить ссуду. Большую часть средств фигуранты дела похищали, часть направляли на погашение кредитов, чтобы заёмщики не заподозрили их в обмане.

Ранее «Реальное время» сообщало, что прокуратура Казани передала в суд уголовное дело против экс-председателя кредитного потребительского кооператива, обвиняемого в мошенничестве.