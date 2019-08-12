В Екатеринбурге вынесли приговор по делу об организации финансовой пирамиды

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Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по делу об организации финансовой пирамиды, сообщает TagilCity.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Свердловской области.
В Екатеринбурге вынесли приговор по делу об организации финансовой пирамиды
  • РИА Новости

Двое подсудимых получили четыре и три года колонии.

По имеющимся данным, мужчины похитили 63,5 млн рублей у 160 человек. Они предлагали потерпевшим вложить средства в свои предприятия и оформляли договоры займа, по которым предусматривалась выплата до 42% годовых. Организации якобы брали на себя обслуживание кредитов, которые имелись у граждан.

Если у пострадавших не было денег, то им предлагали оформить ссуду. Большую часть средств фигуранты дела похищали, часть направляли на погашение кредитов, чтобы заёмщики не заподозрили их в обмане.

Ранее «Реальное время» сообщало, что прокуратура Казани передала в суд уголовное дело против экс-председателя кредитного потребительского кооператива, обвиняемого в мошенничестве.

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