В Казани предстанет перед судом обвиняемый в мошенничестве на 308 млн рублей

Прокуратура Казани передала в суд уголовное дело против экс-председателя кредитного потребительского кооператива, обвиняемого в мошенничестве. Об этом сообщает «Реальное время».

По версии следователей, в 2013—2014 годах мужчина принимал деньги в качестве вкладов. Его офисы работали в Казани, Альметьевске, Нижнекамске, Набережных Челнах, Челябинске, Екатеринбурге, Курске, Оренбурге, Самаре, Тольятти, Йошкар-Оле, Нижнем Новгороде, Нефтекамске и Уфе.

От действий обвиняемого пострадали более 1,2 тыс. вкладчиков, передаёт InKazan.ru. Ущерб оценивается в 308 млн рублей. Свою вину мужчина признал частично. В настоящее время он находится под стражей, заявили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

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