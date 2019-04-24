В ЦБ рассказали о борьбе с финансовыми пирамидами

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Глава департамента Банка России по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях в беседе с газетой «Известия» рассказал о борьбе с финансовыми пирамидами в I квартале.
В ЦБ рассказали о борьбе с финансовыми пирамидами
  • РИА Новости

«За I квартал 2019 года Центробанк установил в деятельности 61 организации признаки финансовой пирамиды, причём большая их часть (31 организация) зарегистрирована в форме общества с ограниченной ответственностью (ООО). Десять компаний — интернет-проекты, из которых три иностранных, девять прикрывались статусом микрофинансовых институтов», — заявил он.

По его словам, большинство компаний стремятся изобразить из себя добропорядочного и солидного участника рынка, нередко с иностранными корнями.

Лях также отметил возвращение практики офисной работы с клиентом, хотя совсем недавно основным средством коммуникации и рекламы финансовых пирамид был интернет.

Большинство пирамид обнаружено в Центральной России (19 структур) и на Урале (11).

Ранее сообщалось, что максимальный размер компенсаций жертвам финансовых пирамид в России вырос на 40%.

URA.RU передавало, что в Челябинской области направили на новое судебное рассмотрение дело против создателей финпирамиды.

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