Максимальный размер компенсаций жертвам финансовых пирамид в России вырос на 40%
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- РИА Новости
Соответствующее решение принял совет фонда, в состав которого входят представители Центробанка, Минэкономразвития, Минфина, Росфинмониторинга, Ассоциации частных инвесторов и ассоциации «Вкладчики России».
Около 12 тыс. человек, уже получивших максимальную компенсацию в размере 25 тыс. рублей, вправе обратиться за доплатой ещё 10 тыс.
«Мы не можем и не считаем нужным покрывать весь ущерб, иначе у людей пропадает мотивация к ответственному поведению на финансовом рынке», — отметил Сафиулин.
По его словам, выплаты из фонда поддерживают человека в самый тяжёлый момент.
Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области направили на новое судебное рассмотрение дело против создателей финпирамиды.