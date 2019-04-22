Максимальный размер компенсаций жертвам финансовых пирамид в России вырос на 40%

Максимальный размер компенсаций жертвам финансовых пирамид в России увеличился на 40% — с 25 тыс. до 35 тыс. рублей. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на управляющего Федерального общественно-государственного фонда по защите прав вкладчиков и акционеров Марата Сафиулина.

Соответствующее решение принял совет фонда, в состав которого входят представители Центробанка, Минэкономразвития, Минфина, Росфинмониторинга, Ассоциации частных инвесторов и ассоциации «Вкладчики России».

Около 12 тыс. человек, уже получивших максимальную компенсацию в размере 25 тыс. рублей, вправе обратиться за доплатой ещё 10 тыс.

«Мы не можем и не считаем нужным покрывать весь ущерб, иначе у людей пропадает мотивация к ответственному поведению на финансовом рынке», — отметил Сафиулин.

По его словам, выплаты из фонда поддерживают человека в самый тяжёлый момент.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области направили на новое судебное рассмотрение дело против создателей финпирамиды.