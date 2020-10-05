Эксперт рассказала об особенностях доходных карт и накопительных счетов

Эксперт Национального центра финансовой грамотности Ирина Жигина рассказала об особенностях доходных карт и накопительных счетов.

«На карте удобно хранить деньги — они всегда под рукой. Но это и минус, поскольку ваши средства уязвимы», — заявила она в беседе с сайтом «Аргументы и факты».

По её мнению, надёжнее хранить большие суммы на накопительном счёте, а на доходной карте оставлять средства на повседневные нужды. Также можно устанавливать лимиты.

Эксперт советует проанализировать свои расходы, чтобы получить более выгодные условия.

Как считает Жигина, доходная карта подойдёт тем, кто активно расплачивается безналом, хранит на карте сумму, достаточную для начисления максимальных процентов, постоянно участвует в партнёрских программах лояльности и скидок, ответственно подходит к безопасному использованию карты.

Накопительный счёт могут выбрать те, кто имеет свободные средства для размещения на определённый срок, хочет максимально обезопасить свои средства от мошенников, намерен вносить и снимать деньги в любое время.

Ранее финансовый аналитик Олег Шибанов в беседе с Newinform оценил ситуацию с вложением средств в 2020 году.