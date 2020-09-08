Аналитик оценил ситуацию с вложением средств в 2020 году

Короткая ссылка
Финансовый аналитик Олег Шибанов оценил ситуацию с вложением средств в 2020 году.
Аналитик оценил ситуацию с вложением средств в 2020 году
  • РИА Новости

В беседе с Newinform он посоветовал не заниматься инвестициями в акции и облигации без специальной подготовки. Если говорить о банковских вкладах, то эксперт рекомендует рублёвые депозиты.

«У человека есть простой выбор: либо сберегать на депозитах в рублях, либо в валюте. Но встаёт вопрос, как будет меняться курс», — уточнил он.

Как отметил Шибанов, валютные ставки по вкладам практически нулевые, поэтому закупать, к примеру, евро или доллары невыгодно с точки зрения доходности.

Ранее газета «Известия» сообщала, что эксперты оценили стоимость потребкредитов со ставками по депозитам в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить