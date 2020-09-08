Аналитик оценил ситуацию с вложением средств в 2020 году

Финансовый аналитик Олег Шибанов оценил ситуацию с вложением средств в 2020 году.

В беседе с Newinform он посоветовал не заниматься инвестициями в акции и облигации без специальной подготовки. Если говорить о банковских вкладах, то эксперт рекомендует рублёвые депозиты.

«У человека есть простой выбор: либо сберегать на депозитах в рублях, либо в валюте. Но встаёт вопрос, как будет меняться курс», — уточнил он.

Как отметил Шибанов, валютные ставки по вкладам практически нулевые, поэтому закупать, к примеру, евро или доллары невыгодно с точки зрения доходности.

Ранее газета «Известия» сообщала, что эксперты оценили стоимость потребкредитов со ставками по депозитам в России.