Школы Вологодской области досрочно уйдут на каникулы из-за COVID-19

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Школьные каникулы в Вологодской области начнутся досрочно и продлятся две недели из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщил глава региона Олег Кувшинников.
Школы Вологодской области досрочно уйдут на каникулы из-за COVID-19
  • РИА Новости

«В связи с тем, что растёт количество классов, которые выходят на карантин по коронавирусу, поручаю департаменту образования области начать осенние каникулы досрочно — с 19 октября и увеличить их продолжительность до двух недель», — приводит его слова ТАСС.

Как отметил губернатор, период каникул должен быть единым для всех школ. Кроме того, на каникулы уйдут учреждения дополнительного образования.

Власти рассчитывают, что это позволит снизить заболеваемость не только коравирусной инфекцией, но и ОРВИ и гриппом.

Ранее сообщалось, что сахалинские школьники уйдут на каникулы на две недели раньше.

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