На Сахалине прошёл фестиваль «Казачья горка»

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Фестиваль казачьей культуры «Казачья горка» впервые состоялся на Сахалине.
На Сахалине прошёл фестиваль «Казачья горка»
  • © агентство по делам молодежи Сахалинской области

Об этом пишет astv.ru.

На праздник приехали коллективы из восьми районов области и приглашённые артисты из Краснодара. Мероприятие прошло на сцене, которую установили в поле на 37-м километре автодороги Южно-Сахалинск — Холмск.

«Наконец-то состоялась наша мечта. Очень долго мы шли к этому событию — фестивалю казачьей культуры. Наши дети из села Сокол сегодня покажут своё мастерство. Они занимали призовые места в состязаниях между казачьими войсками. Мы гордимся нашими казачатами, у нас есть будущее», — отметил атаман Сахалино-Курильского окружного казачьего общества Сергей Рябов.

В сентябре телеканал «360» сообщал о традиционном музыкальном опен-эйре «Лето. Музыка. Музей» на территории музейного комплекса «Новый Иерусалим» в Истре.

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