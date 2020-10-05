В Тюмени открылся ещё один моногоспиталь

В Тюмени заработал ещё один моногоспиталь для заболевших COVID-19.

Об этом сообщает nashgorod.ru.

«Для этого по всем стандартам были переоборудованы помещения, организовано зонирование, подготовлен персонал», — заявили в оперштабе.

Центр профилактики и борьбы со СПИДом и Областной наркологический диспансер приступили к приёму пациентов по новым адресам.

Также стало известно, что в Ленинградскую область поступило 286 новых аппаратов искусственной вентиляции лёгких, передаёт kp.ru.

«В октябре-ноябре поступит ещё 160 единиц оборудования», — заявил глава Комитета по здравоохранению Сергей Вылегжанин на аппаратном совещании.

Ранее сообщалось, что за сутки в Челябинской области выявили 92 случая COVID-19.