В Тюмени открылся ещё один моногоспиталь

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В Тюмени заработал ещё один моногоспиталь для заболевших COVID-19.
В Тюмени открылся ещё один моногоспиталь
  • РИА Новости

Об этом сообщает nashgorod.ru.

«Для этого по всем стандартам были переоборудованы помещения, организовано зонирование, подготовлен персонал», — заявили в оперштабе.

Центр профилактики и борьбы со СПИДом и Областной наркологический диспансер приступили к приёму пациентов по новым адресам.

Также стало известно, что в Ленинградскую область поступило 286 новых аппаратов искусственной вентиляции лёгких, передаёт kp.ru.

«В октябре-ноябре поступит ещё 160 единиц оборудования», — заявил глава Комитета по здравоохранению Сергей Вылегжанин на аппаратном совещании.

Ранее сообщалось, что за сутки в Челябинской области выявили 92 случая COVID-19.

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