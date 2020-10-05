В Удмуртии развернут дополнительные койки для пациентов с COVID-19

В Удмуртии намерены развернуть дополнительные койки для пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонией.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

«В целом система здравоохранения республики справляется с потоком больных. Но всё же в ближайшее время мы будем принимать решение, чтобы дополнительно разворачивать коечный фонд, потому что идёт рост числа заболевших», — заявил глава региона Александр Бречалов.

Также стало известно, что в Пермском крае развернули ещё 115 коек для больных коронавирусом, передаёт kp.ru со ссылкой на региональный оперштаб. Они расположены в Октябрьском, Лысьве и Пермском районе.

В настоящее время из 2867 коек свободны 450 (15,7%).

Ранее сообщалось, что за сутки в Челябинской области выявили 92 случая COVID-19.