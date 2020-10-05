В Севастополе ограничили продажу билетов в театры и кинозалы
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Об этом сообщает «Новый Севастополь».
«Чтобы с сегодняшнего дня продажу вели на следующие периоды с учётом продажи половины билетов и шахматной рассадки», — сказал глава города.
Развожаев также поручил не планировать новых массовых мероприятий.
«На этой неделе, где обязательства взяты, заканчивается всё в повышенном режиме (безопасности. — RT) противоэпидемиологической обстановки», — добавил он.
Ранее «Утро.ру» сообщало, что за сутки в России зафиксировали 10 888 случаев коронавируса.