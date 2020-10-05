В Кировской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

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За сутки в Кировской области выявили 81 случай COVID-19, рассказали в региональном Минздраве.
В Кировской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает progorod43.

Общее количество заболевших за всё время достигло 9028. На стационарном лечении в больницах находятся 2103 пациента (+ 61 за последние 24 часа).

Также стало известно, что в Калининградской области за сутки зафиксировали 76 заболевших, передаёт «Янтарный край» со ссылкой на региональный оперштаб.

Общее число случаев COVID-19 достигло 4711.

Ранее сообщалось, что за сутки в Челябинской области выявили 92 случая коронавируса.

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