В Кировской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщает progorod43.
Общее количество заболевших за всё время достигло 9028. На стационарном лечении в больницах находятся 2103 пациента (+ 61 за последние 24 часа).
Также стало известно, что в Калининградской области за сутки зафиксировали 76 заболевших, передаёт «Янтарный край» со ссылкой на региональный оперштаб.
Общее число случаев COVID-19 достигло 4711.
Ранее сообщалось, что за сутки в Челябинской области выявили 92 случая коронавируса.