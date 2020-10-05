Мурашко назвал ситуацию с коронавирусом в России управляемой

Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в России в целом управляемая, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Как всегда, у нас Москва принимает первый удар наиболее значимый, но в целом ситуация управляемая», — цитирует главу Минздрава РИА Новости.

По его словам, инфекционных коек, медперсонала достаточно, чтобы оказать помощь всем нуждающимся.

Ранее в Кремле отметили, что растущее число заболевших коронавирусом является «весьма серьёзным поводом для того, чтобы мобилизоваться и стать гораздо осторожнее в ежедневном обиходе».

За последние сутки в стране выявили 10 888 случаев коронавирусной инфекции. Всего в России за время эпидемии зафиксировали 1 225 889 инфицированных.