В Кремле оценили рост числа случаев коронавируса в России

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с ростом числа случаев коронавирусной инфекции в России.

«Растущие цифры, количество заболевших, конечно, являются весьма серьёзным поводом для того, чтобы мобилизоваться и стать гораздо осторожнее в ежедневном обиходе, это касается каждого из нас», — сказал он.

Вместе с этим Песков указал, что ничего не слышал о планах о возвращении «локдауна» в связи с COVID-19.

Ранее сообщалось, что в России за сутки выявили 10 888 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Всего в стране за время эпидемии зафиксировали 1 225 889 заболевших.

Бывший заведующий лабораторией центра «Вектор» вирусолог Александр Чепурнов заявил URA.RU, что иммунитет к коронавирусной инфекции способен сохраняться до шести месяцев.