В Минздраве рассказали о ситуации с запасом донорской крови в России

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о ситуации с запасом донорской крови в стране.

«Вопрос безопасности в донорстве является одним из ключевых. В стационарах страны дефицита с компонентами крови нет», — цитирует его ТАСС.

По словам министра, в настоящий момент крайне актуально использование плазмы крови людей, переболевших коронавирусной инфекцией.

Ранее Мурашко заявил, что в стране ведётся работа над препаратом на основе плазмы крови переболевших коронавирусной инфекцией.