В Минздраве рассказали о ситуации с запасом донорской крови в России
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«Вопрос безопасности в донорстве является одним из ключевых. В стационарах страны дефицита с компонентами крови нет», — цитирует его ТАСС.
По словам министра, в настоящий момент крайне актуально использование плазмы крови людей, переболевших коронавирусной инфекцией.
Ранее Мурашко заявил, что в стране ведётся работа над препаратом на основе плазмы крови переболевших коронавирусной инфекцией.