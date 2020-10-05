Мурашко рассказал о работе над новым препаратом от COVID-19
- РИА Новости
«Сегодня идёт работа над препаратом на основе плазмы переболевших доноров», — заявил он.
По его словам, препарат будет предназначен для тяжёлых больных COVID-19.
Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о сроках вакцинации добровольцев от COVID-19 препаратом «Спутник V».
Также бывший заведующий лабораторией центра «Вектор» вирусолог Александр Чепурнов заявил URA.RU, что иммунитет к коронавирусной инфекции способен сохраняться до шести месяцев.