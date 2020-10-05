Мурашко рассказал о работе над новым препаратом от COVID-19

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в стране ведётся работа над препаратом на основе плазмы крови переболевших коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает РИА Новости.

РИА Новости

«Сегодня идёт работа над препаратом на основе плазмы переболевших доноров», — заявил он. По его словам, препарат будет предназначен для тяжёлых больных COVID-19. Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о сроках вакцинации добровольцев от COVID-19 препаратом «Спутник V». Также бывший заведующий лабораторией центра «Вектор» вирусолог Александр Чепурнов заявил URA.RU, что иммунитет к коронавирусной инфекции способен сохраняться до шести месяцев.