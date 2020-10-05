Мурашко рассказал о работе над новым препаратом от COVID-19

Короткая ссылка
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в стране ведётся работа над препаратом на основе плазмы крови переболевших коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает РИА Новости.
Мурашко рассказал о работе над новым препаратом от COVID-19
  • РИА Новости

«Сегодня идёт работа над препаратом на основе плазмы переболевших доноров», — заявил он. 

По его словам, препарат будет предназначен для тяжёлых больных COVID-19.

Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о сроках вакцинации добровольцев от COVID-19 препаратом «Спутник V».

Также бывший заведующий лабораторией центра «Вектор» вирусолог Александр Чепурнов заявил URA.RU, что иммунитет к коронавирусной инфекции способен сохраняться до шести месяцев.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить