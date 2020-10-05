Трутнев проведёт совещание по экологической ситуации на Камчатке

Вице-премьер России, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев проведёт совещание о ситуации в Камчатском крае, в котором примут участие представители Росприроднадзора и экологи.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на помощника вице-премьера Тимура Чернышёва.

«Сегодня, 5 октября, заместитель председателя правительства России — полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев проведёт совещание о ситуации в Камчатском крае», — заявил Чернышёв.

Отмечается, что в совещании примут участие руководство Росприроднадзора, Роспотребнадзора, представители научных, экологических и общественных организаций.

«Совещание будет посвящено выполнению ранее данного Юрием Петровичем поручения разобраться в причинах массового выброса животных на побережье Камчатского края», — сказал он.

Ранее сообщалось, что власти Камчатки рассматривают три причины загрязнения воды у побережья полуострова, которые могли привести к гибели морских животных.

Материалы доследственной проверки о массовой гибели морских животных в акватории Тихого океана переданы в производство следователей центрального аппарата СК.