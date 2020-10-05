Массовой гибелью животных на Камчатке займётся центральный аппарат СК

Материалы доследственной проверки, организованной региональными следователями по информации о массовой гибели морских животных в акватории Тихого океана, переданы в производство следователей центрального аппарата СК.

Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Поручение было дано главой СК Александром Бастрыкиным.

Он также «потребовал оперативно дать правовую оценку действиям (бездействию) всех лиц, возможно причастных к происшествию».

Ранее сообщалось, что власти Камчатки рассматривают три причины загрязнения воды у побережья полуострова, которые могли привести к гибели морских животных.

4 октября начальник Камчатгидромета Вера Полякова заявила, что морских животных выбросило на побережье Камчатки из-за шторма, однако погибли они не из-за этого.