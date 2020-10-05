Массовой гибелью животных на Камчатке займётся центральный аппарат СК
- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
Поручение было дано главой СК Александром Бастрыкиным.
Он также «потребовал оперативно дать правовую оценку действиям (бездействию) всех лиц, возможно причастных к происшествию».
Ранее сообщалось, что власти Камчатки рассматривают три причины загрязнения воды у побережья полуострова, которые могли привести к гибели морских животных.
4 октября начальник Камчатгидромета Вера Полякова заявила, что морских животных выбросило на побережье Камчатки из-за шторма, однако погибли они не из-за этого.