Губернатор Санкт-Петербурга оценил работу учителей в период пандемии

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов обратился к педагогам города по случаю профессионального праздника — Дня учителя, который отмечается 5 октября.

Об этом пишет сайт Newinform.

Беглов обратил внимание на высокий уровень квалификации местных учителей. По его словам, это стало очевидно во время начала распространения коронавирусной инфекции.

Тогда, несмотря на непривычные условия работы, педагоги доказали свою профессиональность и прекрасно продемонстрировали навыки в освоении новых методик.

«Ваша профессия требует не только глубоких знаний, умения правильно и доходчиво объяснить материал, не только умения вести воспитательную работу», — добавил Беглов.

Телеканал «360» сообщал ранее об усилении контроля за состоянием здоровья учеников в школах Подмосковья.