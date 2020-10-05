В Казани рассказали об осеннем призыве
- РИА Новости
Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на данные мэрии города.
Сообщается также, что более 800 человек имеют другие основания для освобождения от призыва.
С 15 октября по 20 декабря по плану должны отправиться на военную службу 639 жителей Казани.
Осенний призыв в России продлится до 31 декабря.
Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Евгений Бурдинский заявил, что в ходе осеннего призыва в армию планируется направить 128 тыс. новобранцев.