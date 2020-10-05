В Казани рассказали об осеннем призыве

Короткая ссылка
Мэрия Казани сообщает, что на призывную комиссию вызвали более 4,5 тыс. граждан. Свыше 3 тыс. получат отсрочку на время обучения.
В Казани рассказали об осеннем призыве
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на данные мэрии города.

Сообщается также, что более 800 человек имеют другие основания для освобождения от призыва.

С 15 октября по 20 декабря по плану должны отправиться на военную службу 639 жителей Казани.

Осенний призыв в России продлится до 31 декабря.

Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Евгений Бурдинский заявил, что в ходе осеннего призыва в армию планируется направить 128 тыс. новобранцев.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить