В Казани рассказали об осеннем призыве

Мэрия Казани сообщает, что на призывную комиссию вызвали более 4,5 тыс. граждан. Свыше 3 тыс. получат отсрочку на время обучения.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на данные мэрии города.

Сообщается также, что более 800 человек имеют другие основания для освобождения от призыва.

С 15 октября по 20 декабря по плану должны отправиться на военную службу 639 жителей Казани.

Осенний призыв в России продлится до 31 декабря.

Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Евгений Бурдинский заявил, что в ходе осеннего призыва в армию планируется направить 128 тыс. новобранцев.