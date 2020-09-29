Почти 130 тысяч новобранцев отправят в армию в осенний призыв

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В ходе осеннего призыва в армию планируется направить 128 тыс. новобранцев, сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Евгений Бурдинский.
Почти 130 тысяч новобранцев отправят в армию в осенний призыв
  • РИА Новости

«В войска планируется направить осенью текущего года 128 тыс. человек», — приводит его слова РИА Новости.

По словам Бурдинского, мероприятия, связанные с призывом граждан на военную службу, будут проводиться во всех регионах с учётом опыта весенней призывной кампании и реализации мер по борьбе с коронавирусом.

Он отметил, что комиссариаты обеспечены достаточным количеством средств индивидуальной защиты.

Весной в армию направили 135 тыс. человек.

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