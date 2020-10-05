В Крыму спасли парашютиста, сорвавшегося со скалы

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В Бахчисарайском районе спасли парашютиста, сорвавшегося со скалы.
В Крыму спасли парашютиста, сорвавшегося со скалы
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

Инцидент произошёл в воскресенье, 4 октября.

«По прибытии стало известно, что пострадавший, осуществляя прыжок с парашютом с вершины скалы Качи-Кальон, не справился с управлением и упал с высоты порядка 50 м», — заявил глава ГУ МЧС России по Крыму Сергей Шахов.

Пострадавшему оказали первую помощь, после чего эвакуировали и передали сотрудникам скорой. Турист — житель Москвы 1980 года рождения.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Сочи рассказали о спасении тонувшей туристки.

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