В Крыму спасли парашютиста, сорвавшегося со скалы

В Бахчисарайском районе спасли парашютиста, сорвавшегося со скалы.

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

Инцидент произошёл в воскресенье, 4 октября.

«По прибытии стало известно, что пострадавший, осуществляя прыжок с парашютом с вершины скалы Качи-Кальон, не справился с управлением и упал с высоты порядка 50 м», — заявил глава ГУ МЧС России по Крыму Сергей Шахов.

Пострадавшему оказали первую помощь, после чего эвакуировали и передали сотрудникам скорой. Турист — житель Москвы 1980 года рождения.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Сочи рассказали о спасении тонувшей туристки.