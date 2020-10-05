В Подмосковье усилят контроль за ношением масок

В Московской области усилят контроль за ношением масок. Соответствующее поручение дал губернатор Андрей Воробьёв.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Маски, дистанция, отказ от ненужных контактов и мероприятий — это сейчас главное. Поэтому прошу не только отраслевиков, но и правоохранительный блок усилить контроль», — сказал глава региона.

По его словам, спрашивать за соблюдение требований Роспотребнадзора будут строго, в том числе, в транспорте и в целом в общественных местах.

Ранее в беседе с ФАН депутат Госдумы, академик РАН, учёный-эпидемиолог Геннадий Онищенко оценил ситуацию с переболевшими COVID-19.