В Подмосковье усилят контроль за ношением масок

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В Московской области усилят контроль за ношением масок. Соответствующее поручение дал губернатор Андрей Воробьёв.
В Подмосковье усилят контроль за ношением масок
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«Маски, дистанция, отказ от ненужных контактов и мероприятий — это сейчас главное. Поэтому прошу не только отраслевиков, но и правоохранительный блок усилить контроль», — сказал глава региона.

По его словам, спрашивать за соблюдение требований Роспотребнадзора будут строго, в том числе, в транспорте и в целом в общественных местах.

Ранее в беседе с ФАН депутат Госдумы, академик РАН, учёный-эпидемиолог Геннадий Онищенко оценил ситуацию с переболевшими COVID-19.

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