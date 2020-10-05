В якутском городе Нерюнгри за одну ночь произошли пожары в шести домах

В шести многоквартирных домах в якутском городе Нерюнгри произошли возгорания в ночь с 4 на 5 октября.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального отделения МЧС.

Как отметили в ведомстве, ночью в течение одного часа в пожарно-спасательную службу города поступило шесть сообщений о пожарах в двухэтажных жилых домах. Уточняется, что горели дома 18/2, 21 и 15 по Южно-Якутской улице, а также дом 7 по Пионерной, дома 15/1 и 17/1 по Чурапчинской.

«Предварительная причина пожаров — поджог, виновные лица устанавливаются. К тушению пожаров всего привлекались 78 человек и 20 единиц техники», — указывается в заявлении.

В результате происшествия есть один пострадавший. Сотрудникам МЧС удалось спасти трёх человек, эвакуировать более 40, а также потушить все здания.

Ранее стало известно, что в подмосковном Ногинске ребёнок и двое взрослых погибли при пожаре в частном доме. Площадь пожара составила 64 кв. м.