В Подмосковье при пожаре погибли двое взрослых и ребёнок

В подмосковном Ногинске ребёнок и двое взрослых погибли при пожаре в частном доме, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

«При пожаре погибли три человека, один из них ребёнок», — говорится в сообщении.

Уточняется, что горел дом на улице Кутузова.

Площадь пожара составила 64 квадратных метра.

Ранее при пожаре в жилом доме в Балашихе погибли три человека.