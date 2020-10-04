В Подмосковье при пожаре погибли двое взрослых и ребёнок
В подмосковном Ногинске ребёнок и двое взрослых погибли при пожаре в частном доме, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
- РИА Новости
«При пожаре погибли три человека, один из них ребёнок», — говорится в сообщении.
Уточняется, что горел дом на улице Кутузова.
Площадь пожара составила 64 квадратных метра.
Ранее при пожаре в жилом доме в Балашихе погибли три человека.
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