После гибели трёх человек при пожаре в Ногинске возбуждено дело

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Следственный комитет возбудил уголовное дело после пожара в Ногинске в Московской области, в результате которого погибли три человека.
После гибели трёх человек при пожаре в Ногинске возбуждено дело
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«По данным следствия, 4 октября около двух часов ночи в частном жилом доме в Ногинске произошёл пожар, в котором на момент возгорания находилось четверо взрослых и трое детей. Двум взрослым и двум детям удалось спастись. Тела двух женщин 1944 и 1973 годов рождения и ребёнка 2007 года рождения были обнаружены в ходе тушения», — сообщили в ведомстве.

По предварительным данным причиной пожара могла статья неисправность электропроводки.

Ранее стало известно, что в подмосковном Ногинске ребёнок и двое взрослых погибли при пожаре в частном доме. Площадь пожара составила 64 кв. м.

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