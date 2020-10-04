После гибели трёх человек при пожаре в Ногинске возбуждено дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело после пожара в Ногинске в Московской области, в результате которого погибли три человека.

«По данным следствия, 4 октября около двух часов ночи в частном жилом доме в Ногинске произошёл пожар, в котором на момент возгорания находилось четверо взрослых и трое детей. Двум взрослым и двум детям удалось спастись. Тела двух женщин 1944 и 1973 годов рождения и ребёнка 2007 года рождения были обнаружены в ходе тушения», — сообщили в ведомстве.

По предварительным данным причиной пожара могла статья неисправность электропроводки.

Ранее стало известно, что в подмосковном Ногинске ребёнок и двое взрослых погибли при пожаре в частном доме. Площадь пожара составила 64 кв. м.