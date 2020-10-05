В Крыму за сутки выявили 105 случаев коронавируса

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В Крыму за сутки зарегистрировано 105 случаев заболевания коронавирусом. Это рекордный показатель за сутки с начала пандемии.
В Крыму за сутки выявили 105 случаев коронавируса
  • Reuters

«За 4 октября на территории Республики Крым зарегистрировано 105 случаев коронавирусной инфекции. 73 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 20 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, один случай завозной с территории Украины, 11 случаев выявлены при скрининге здорового населения», — написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» глава республики Сергей Аксёнов.

Отмечается, что всего на текущий период в Крыму зарегистрировано 5063 случая инфицирования коронавирусом.

Ранее власти Севастополя заявили об ограничении массовых мероприятий.

Главный научный сотрудник Института имени Гамалеи Феликс Ершов в эфире НСН заявил, что уже существующие препараты, проходящие стадию клинических испытаний, должны стать главным козырем в борьбе с COVID-19.

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