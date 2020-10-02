Власти Севастополя заявили об ограничении массовых мероприятий

Власти Севастополя намерены ограничивать проведение массовых мероприятий в регионе. Однако ранее запланированные и подготовленные мероприятия состоятся.

Об этом информирует «Новый Севастополь».

«Что касается массовых мероприятий, то очевидно, что сейчас надо будет принимать решение о прекращении новых мероприятий. Да, у нас, когда ещё была благополучная ситуация в конце августа, ряд мероприятий был намечен на сентябрь и первую неделю октября. Очень много уже сделано организаторами, потрачены в том числе бюджетные деньги. Поэтому сейчас ряд заключительных мероприятий пройдёт, и мы перейдём в режим того, что мероприятия будут максимально свёрнуты», — заявил избранный губернатор Михаил Развожаев.

Все решения должны быть утверждены региональным оперативным штабом по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, заседание которого пройдёт на следующей неделе.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что введение в России жёстких ограничений из-за ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией пока не обсуждается.