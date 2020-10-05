В Ростовской области потушили все природные пожары
- РИА Новости
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя регионального отделения ведомства.
«В настоящее время ландшафтных пожаров на территории Ростовской области нет», — сказал собеседник.
По его словам, 3 октября рабочая группа областного МЧС на вертолёте совершила облёт территорий, где бушевали наиболее сильные пожары.
Данный мониторинг позволил выявить шесть очагов загораний сухой растительности и стерни в Каменском и Октябрьском сельском районах. Они были оперативно ликвидированы.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Забайкальскому краю 200 млн рублей на развитие системы пожарной безопасности.