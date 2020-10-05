В Пермском крае каждый пятый житель сдал тест на COVID-19
- Reuters
Об этом информирует URA.RU.
По данным на 4 октября, в регионе проведено 600 073 исследования на COVID-19 (в среднем, в сутки проводится чуть более 3 тыс. исследований). Обследовано 525,3 тыс. жителей региона.
Тестирование осуществляется в четырёх лабораториях Минздрава.
Ранее эксперт Анатолий Альтштейн в беседе с НСН отметил, что чем строже россияне будут соблюдать противоэпидемические меры, тем быстрее ситуация начнёт меняться к лучшему.