В Пермском крае каждый пятый житель сдал тест на COVID-19

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В Пермском крае тест на коронавирус прошёл каждый пятый житель.
В Пермском крае каждый пятый житель сдал тест на COVID-19
  • Reuters

Об этом информирует URA.RU.

По данным на 4 октября, в регионе проведено 600 073 исследования на COVID-19 (в среднем, в сутки проводится чуть более 3 тыс. исследований). Обследовано 525,3 тыс. жителей региона.

Тестирование осуществляется в четырёх лабораториях Минздрава.

Ранее эксперт Анатолий Альтштейн в беседе с НСН отметил, что чем строже россияне будут соблюдать противоэпидемические меры, тем быстрее ситуация начнёт меняться к лучшему.

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