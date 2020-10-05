Специалисты оценили ситуацию с загрязнением воды на Камчатке
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«4 октября мы повторно отбирали пробы на Халактырском пляже. Все показатели в пределах нормы, единственное превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) по фенолам, это лучше, чем было 29 сентября. Ситуация на Халактырском пляже улучшается», — приводит Интерфакс слова руководителя Камчатского управления гидрометслужбы Веры Поляковой.
По её данным, в пробах не обнаружили следов нефтепродуктов, а превышение по фенолам составляет 1,4 ПДК.
Ранее Генеральная прокуратура России взяла под контроль ход и результаты проверки загрязнения воды в районе Халактырского пляжа на Камчатке.