Специалисты оценили ситуацию с загрязнением воды на Камчатке

Специалисты Камчатгидромета заявили об улучшении экологической ситуации на Халактырском пляже полуострова.

«4 октября мы повторно отбирали пробы на Халактырском пляже. Все показатели в пределах нормы, единственное превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) по фенолам, это лучше, чем было 29 сентября. Ситуация на Халактырском пляже улучшается», — приводит Интерфакс слова руководителя Камчатского управления гидрометслужбы Веры Поляковой.

По её данным, в пробах не обнаружили следов нефтепродуктов, а превышение по фенолам составляет 1,4 ПДК.

Ранее Генеральная прокуратура России взяла под контроль ход и результаты проверки загрязнения воды в районе Халактырского пляжа на Камчатке.